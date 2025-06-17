مونديال الأندية: الكنزاري سعيد بالشخصية التي قدمها لاعبو الترجي

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : أبدى المدرب ماهر الكنزاري سعادته بأداء لاعبيه في الشوط الثاني على الرغم من الخسارة أمام فلامنغو البرازيلي 0 2 على ملعب لينكولن فايننشال فيلد ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس العالم للأندية لكرة القدم، معتبرا أن "النتيجة لم تكن مفاجئة".

وخسر الترجي أولى مبارياته بهدفي الأوروغوياني خيورخيان دي أراسكاييتا (17) ولويس أراوخو (70)، قبل أن يلعب مع لوس أنجليس الجمعة على ملعب جيوديس بارك ثم يلتقي تشلسي في 24 حزيران/يونيو على ملعب لينكولن فايننشال فيلد في الجولتين المقبلين.

وقال الكنزاري (52 عاما) في مؤتمر صحافي "أعتقد أنها كانت مباراة فيها منافسة كبيرة، لعبنا أمام فريق كبير ويضم لاعبين معروفين على المستوى العالمي. الشوط الأول كان صعبا وفي الشوط الثاني قدمنا أداءا جيدا جدا بعدما آمن اللاعبون بأنفسهم أكثر".

وأضاف "لا ألوم اللاعبين على الخسارة لكنني سعيد بالروحية والشخصية التي قدموها لأنه من غير السهل أن تلعب أمام فريق مثل هذا".

واعتبر الكنزاري الذي قاد الترجي إلى لقبي الدوري المحلي والكأس أن النتيجة "لم تكن مفاجئة. يمتلك فلامنغو خمسة أو ستة لاعبين في المنتخب".

وأشار المدرب إلى تفاجئه بمشاركة لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو أساسيا في المباراة (في ظل أخبار عن عدم جاهزيته البدنية)، قائلا "جورجينيو لاعب كبير ولم أتوقع أن يشارك في المباراة بشكل أساسي. نعلم كيف يلعب في إنكلترا (مع تشلسي وأرسنال) أو إيطاليا (نابولي والمنتخب). بطبيعة الحال واجهنا صعوبة في وجوده".

وصنع جورجينيو الهدف الثاني الذي سجله أراوخو بتسديدة مقوّسة جميلة.

وعن الدعم الجماهيري الكبير لجماهير الترجي في الملعب، قال "تعوّدنا على أن تتنقل جماهيرنا حول العالم (لمساندتنا). هم يعلمون أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم ويعلمون من هو الفريق الذي واجهناه".

وكان الكنزاري أشار قبل المباراة إلى أنه لم يضع "هدفا كبيرا" في المسابقة، وقال في المؤتمر الصحافي إن "حظوظ الفريق تراجعت (بالتأهل) بعد الخسارة بطبيعة الحال، لكن في حال لم نتأهل، لن نكون قد خرجنا عن أهدافنا"، مضيفا "نلعب كل مباراة على حدة وسنحاول تقديم الأفضل في المباراتين المقبلين والنقاط هي التي ستحكم".

بدوره، قال دي أراسكاييتا صاحب الهدف الأول والفائز بجائزة أفضل لاعب "تمكنا من السيطرة على المباراة منذ بدايتها. كانوا يدافعون بطريقة جيدة وأحيانا كان من الصعب علينا أن نهاجم ولكنني شعرت أن في بعض الأحيان يمكننا إيجاد المساحة الملائمة للهجوم".