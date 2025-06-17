مونديال الأندية: راموس يرشّح ناديه السابق ريال مدريد للفوز باللقب

الرياص - اسماء السيد - باسادينا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) : رشّح المدافع الإسباني الدولي السابق سيرخيو راموس، الإثنين ناديه السابق ريال مدريد الإسباني للفوز بلقب كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ويستعد راموس لقيادة خط دفاع مونتيري المكسيكي في مواجهة إنتر الإيطالي الثلاثاء على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

واعتبر راموس (39) أن العملاق الإسباني ريال مدريد الذي يلعب في المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وسالزبورغ النمسوي وباتشوكا المكسيكي هو الفريق الحقيقي الذي يجب التغلب عليه.

وقال راموس للصحافيين "ريال مدريد دائما هو المرشح في البطولات الكبرى".

وأضاف "ريال مدريد هو الأفضل في العالم، بالنظر إلى مستوى النادي واللاعبين، وللذهنية التي ترسّخت هناك منذ سنوات طويلة".

ويقود شابي ألونسو الفريق الملكي بعد فكّ الارتباط بالإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لتدريب البرازيل.

وعن ذلك قال راموس "وصول شابي سيكون مثيرا للاهتمام، لقد فاز بكل شيء كلاعب، ويعرف كيف يعمل النادي، وهذا قد يساعده كثيرا في هذه الحقبة الجديدة".

ورأى راموس أن فشل ريال مدريد في الفوز بأي لقب كبير هذا الموسم لا يتحمل نجم الهجوم الفرنسي كيليان مبابي، الذي لعب إلى جانب الإسباني في باريس سان جرمان سابقا، سببه.

وقال راموس "خلال الأعوام الخمس أو العشر المقبلة، أراهن أن كيليان سيفوز بأربع أو خمس كرات ذهبية".

وغادر القائد السابق لريال مدريد الفريق في عام 2021، وقال إنه يفضل عدم مواجهة ناديه السابق في الولايات المتحدة.