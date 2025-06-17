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الامارات | الترجي يخسر أمام فلامنغو البرازيلي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | الترجي يخسر أمام فلامنغو البرازيلي 1/2
  • الامارات | الترجي يخسر أمام فلامنغو البرازيلي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الترجي التونسي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، بالخسارة أمام فلامنغو البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

سجل هدفي الفريق البرازيلي، خورخيان دي أراسكايتا في الدقيقة 17، ولويز أراوخو في الدقيقة 70.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة فاز على لوس أنجلوس بالنتيجة نفسها (2-0).

وبذلك تساوى تشيلسي مع فلامنغو في الصدارة برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى الترجي مع لوس أنجلوس من دون رصيد من النقاط.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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