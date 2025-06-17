مونديال الأندية: كيفو يؤكد أن إنتر جاهز لطيّ صفحة الماضي

الرياص - اسماء السيد - باسادينا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) : أكّد المدرب الروماني كريستيان كيفو أن فريقه إنتر ميلان الإيطالي جاهز لطي صفحة الماضي، عشية مواجهة مونتيري المكسيكي الثلاثاء على ملعب روز بول ستاديوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

ويأتي الظهور الأول لإنتر مع كيفو بعد أسبوعين على الخسارة الفادحة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0 5 في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وخسارة لقب الدوري المحلي لصالح نابولي بفارق نقطة واحدة.

واعتبر كيفو الذي حلّ بدلا من سيموني إينزاغي المنتقل إلى تدريب الهلال السعودي قبل أسبوع واحد، أن مسابقة كأس العالم للأندية تشكّل فرصة لطيّ الصفحة.

قال لاعب إنتر السابق في مؤتمر صحافي "لا يجب أن تفكر بالماضي. لا يمكننا فعل أي شيء حيال الماضي. لا يمكنك تغيير الماضي".

وأضاف "لذا هذه هي نهاية موسم 2024 2025 وهي مسابقة يجب أن تُمنح الاحترام. فريق مثل إنتر يأتي إلى هنا، وعليه أن يكون أفضل نسخة ممكنة من نفسه".

وتابع "لا يجب علينا أن نخلق أعذارا لحالتنا البدنية أو الذهنية. نحن جاهزون. عملنا بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية. كنا نحاول أن نخلق مجموعة موحّدة وخلق حالة من الصفاء الذهني والبدني تتيح لنا تقديم أداء جيد".

من جانبه، قال المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس الذي انتقل مؤخرا إلى مونتيري "لدينا الكثير من الاحترام تجاه إنتر. بالطبع يمتلكون الكثير من الأسماء، لديهم أفضلية أكبر علينا، لكنها أيضا فرصة عظيمة".

وتابع "سنتحدى كل منافس وجها لوجه وسنبذل قصارى جهدنا".