مونديال الأندية: كاردوسو مدرب صندوانز يعتبر أن التأهل سيكون "إنجازا"

الرياص - اسماء السيد - أورلاندو (الولايات المتحدة) : اعتبر البرتغالي ميغيل كاردوسو مدرب ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي أن التأهل من دور المجموعات "سيكون إنجازا كبيرا"، قبل مواجهة أولسان الكوري الجنوبي الثلاثاء في ملعب إنتر وكو ستاديوم ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال مدرب الترجي التونسي السابق "لا أعتقد أن هناك فريقا واحدا في المسابقة لا يؤمن أنه يمكنه التأهل إلى الدور المقبل".

وتابع "بالتأكيد سيكون إنجازا كبيرا بالنسبة لنا أن نتأهل من دور المجموعات لكن قبل أن نحقق أي شيء علينا أن نحصل على نقاط لذا يجب أن نلعب مباراة ممتازة في الغد".

تأهّل صنداونز بطل جنوب إفريقيا الدائم إلى المسابقة العالمية الجديدة بفضل سجله في المسابقات الإفريقية خلال الأعوام الأربع الماضية.

لكن الفريق سافر إلى الولايات المتحدة وهو لا يزال متأثرا بخسارته أمام بيراميدز المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أسبوعين.

ولن تكون المهمة سهلة بالنسبة إلى الفريق في مجموعة تضم بوروسيا دورتموند الألماني وفلوميننسي البرازيلي.

قال كاردوسو البالغ 53 عاما "أعلم أنها ستكون صعبة لكنني أتوقعها أن تكون جميلة. علينا أن ندفع أنفسنا إلى أقصى حد. هناك سقف عليك أن تتجاوزه في هذه النسخة من كأس العالم للأندية".

وأردف "علينا أن ندرك أي مستوى نحن نلعب فيه، وأن نظهر ما يمكننا تقديمه".

وعن المواجهة مع أولسان قال "أنا متحمس لرؤية فريق إفريقي يواجه فريقا آسيويا ومتشوق كيف يمكننا أن نلعب أمام بوروسيا دورتموند وفريق برازيلي".