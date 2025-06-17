شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدوري للمرة الرابعة على التوالى والـ18 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 17 يونيو 1982، توج النادى الأهلى رسمياً بطلاً لمسابقة الدورى العام للموسم الرابع على التوالى، وللمرة رقم 18 فى تاريخه، بعد تعادله سلبيا مع المنيا فى ختام الموسم باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ورفع الأهلى رصيده إلى 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك، الذى كانت له مباراة فى اليوم التالى أمام المقاولون العرب، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حسم المسابقة، والتى خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

والطريف أن الأهلى فشل فى رد اعتباره أمام المنيا الذى تغلب عليه فى الدور الأول بهدف دون رد بالمنيا سجله محمد فؤاد، ليفشل هجوم الأهلى من هز شباك المنيا فى هذا الموسم.

وإجمالا توج الاهلى بـ155 بطولة هي 45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.

وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.