شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو اليوم، الثلاثاء، الاستعداد لخوض تحدٍ جديد فى مشاركته التاريخية بكأس العالم للأندية 2025، حين يصطدم بفريق بالميراس البرازيلى فى الجولة الثانية لدور المجموعات، فى مواجهة مرتقبة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

نادي بالميراس يُعد واحدًا من أكبر أندية البرازيل وأكثرها نجاحًا على الصعيدين المحلي والقاري، لكنه فى السنوات الأخيرة وتحديدًا مع المدرب البرتغالي أبيل فيريرا أصبح قوة لا يُستهان بها في قارة أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة الاهلى أمام بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية

مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى تقام فى السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

والتقى الأهلى مع بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، في فبراير 2021 بقطر انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022 فاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.