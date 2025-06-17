شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يتوجه فجر اليوم إلى بولندا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه منتخب شباب كرة اليد ، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، إلى بولندا فجر اليوم الثلاثاء، لخوض بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية..

حرص اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي علي توفير افضل برنامج إعداد للشباب واختتمه امس بالعودة من من معسكر أوروبي بعد اللعب مع صربيا وكرواتيا، ومن المقرر أن يلعب المنتخب ودية اخيرة قبل السفر الي بولندا، وغالبا ستكون محلية مع أحد المنتخبات المصرية.