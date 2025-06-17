الامارات | الشارقة يعسكر بصربيا في يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن فريق كرة القدم بنادي الشارقة سيُقيم معسكر إعداده الخارجي في صربيا، وتحديداً بمدينة بلغراد، خلال الفترة من 12 يوليو إلى الثالث من أغسطس المقبلين، وسيؤدي خلال المعسكر أربع مباريات ودية، وذلك في إطار تحضيراته للموسم الكروي الجديد.

ويتوقع أن تشهد بداية معسكر الإعداد الشرقاوي غياب عناصر مؤثرة في صفوف الفريق بسبب الإصابات، لاسيما الحارس الأساسي، عادل الحوسني، الذي أجرى أخيراً عملية جراحية بعد تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك تعرّض اللاعب ماجد راشد للإصابة، وقام بإجراء عملية ناجحة في أوتار عضلة الفخذ بمدينة توركو في فنلندا، بجانب أن لاعب الفريق الكوري الجنوبي، يومين تشتو، أجرى أخيراً في كوريا الجنوبية عملية تنظير للركبة، لكن هناك إمكانية لالتحاقه بالمعسكر الإعدادي للفريق.

وسيفقد الفريق أيضاً خدمات المدافع خالد الظنحاني بعد تعرّضه لعقوبة الإيقاف خمس مباريات من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بسبب مخالفة التعليمات في معسكر المنتخب الأخير، كما أن الشارقة سيفقد خلال الموسم المقبل واحداً من عناصره المؤثرة، وهو محمد عبدالباسط الذي انتقل إلى اللعب في صفوف نادي النصر رغم أنه قدّم موسماً استثنائياً مع الشارقة خلال الموسم المنصرم، ما أدى إلى قيام مدرب المنتخب الوطني الروماني أولاريو كوزمين بضمه إلى المنتخب خلال مباراتيه الأخيرتين أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان.

وتنتظر فريق الشارقة المُتوّج بلقب «كأس آسيا 2» أخيراً، العديد من التحديات خلال الموسم المقبل سواء على صعيد المسابقات المحلية أو الخارجية، وتحديداً في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

ويتوقع أن يحارب الشارقة في الموسم المقبل على جبهات عدة، وهي: دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وتفرض هذه التحديات التي تنتظر الشارقة دعم صفوف الفريق بعناصر جديدة خصوصاً على صعيد حراسة المرمى، إذ إن الفريق بحاجة إلى حارس مرمى صاحب خبرة كبيرة إلى جانب الحارس الأساسي عادل الحوسني الذي لن يعود إلى الملاعب إلا بعد شفائه التام من الإصابة التي تعرّض لها في الفترة الماضية، بجانب أن الشارقة بحاجة كذلك إلى مهاجم صريح لمواجهة الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الفريق، كما أنه بحاجة إلى تدعيم خطي الدفاع والوسط بعناصر مميّزة من اللاعبين.

• يغيب عن بداية معسكر الشارقة الحارس الأساسي عادل الحوسني، الذي أجرى أخيراً عملية جراحية بعد تعرّضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.