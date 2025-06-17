الامارات | رحيمي: العين لا يعرف المستحيل.. والمونديال يُظهر الرجال الحقيقيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم العين، الدولي المغربي سفيان رحيمي، أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء بل بالعزيمة والإصرار، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، في الساعة الخامسة فجراً بعد غدٍ، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال رحيمي للموقع الرسمي للنادي: «قد تبدو مجموعتنا صعبة بوجود يوفنتوس، مانشستر سيتي، والوداد، لكننا في العين لا نعترف بالمستحيل، هذه المباريات تصنع الأبطال، وتُظهر الرجال الحقيقيين».

وعن الضغوط التي يتعرض لها كلاعب بارز، قال: «البطولة تمثل الكثير لنا كلاعبين.. كرة القدم لعبة جماعية، ونحن فريق واحد لا يؤمن بالنجومية الفردية، والجميع يتحمل المسؤولية، وليس سفيان فقط».

وأشاد رحيمي بزملائه الجدد قائلاً: «اللاعبون الجدد اندمجوا بسرعة.. لا فرق بين صغير وكبير، الكل يتدرب بجد لإثبات نفسه، وهذا يعكس الاحترافية العالية في الفريق».

وفي رسالة إلى الجماهير، قال: «نعلم حجم الترقب، العين نادٍ كبير وجماهيره وفية، ونطلب منكم الدعم والمساندة، ونعدكم بأن نبذل كل ما لدينا لإسعادكم، والعين دائماً قدر التحدي».

واختتم: «نشعر باعتزاز كبير ونحن نمثل العين في هذا المحفل العالمي. سنُقاتل على كل كرة، ليس لإسعاد الجماهير فحسب، بل لرفع راية الكرة الإماراتية».

من جهة أخرى، أغلق مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، الحصة التدريبية المسائية المقررة على ملعب «إبيسكوبال»، استعداداً لمواجهة يوفنتوس، وذلك بهدف التركيز على التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالخطة والتشكيلة، بعيداً عن أعين الإعلام، تأكيداً على رغبة الجهاز الفني في التحضير بأقصى درجات الجدية.

وتسود أجواء من الانضباط والحماسة داخل الفريق، في ظل التزام كبير من اللاعبين، سواء من أصحاب الخبرة أو العناصر الشابة، الذين يُظهرون جاهزية فنية وبدنية عالية، استعداداً لتقديم أداء يليق باسم النادي ومكانته القارية.

بدوره، عبّر لاعب العين ماتياس بلاسيوس عن سعادته الغامرة بالدفاع عن شعار «الزعيم» في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أن ارتداء قميص العين في هذا المحفل العالمي هو حلمٌ تحقق، ومسؤولية يحملها بكل فخر.

وقال بلاسيوس في تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: «أشعر بسعادة كبيرة لمشاركتي في بطولة بحجم كأس العالم للأندية مع نادٍ بحجم العين، وهذا شرف كبير ومسؤولية أتحملها بكل جدية، لأنني أدرك تماماً مكانة النادي الذي أنتمي إليه. نحن نمثل نادياً عريقاً له قاعدة جماهيرية كبيرة، وعلينا أن نقدم أفضل أداء لإسعادهم».

وحول الاستعدادات للمواجهة أمام يوفنتوس، قال: «التحضيرات كانت مكثفة، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد. المدرب فلاديمير إيفيتش يمنحنا الكثير من الثقة، وهناك انسجام متزايد بين اللاعبين. نحن نعي أهمية هذه المشاركة، ونعرف تطلعات الجماهير والإدارة».

ووجّه بلاسيوس رسالة إلى الجماهير قائلاً: «نُقدّر دعم الجماهير، ونعرف تأثيرهم الكبير. وجودهم في المدرجات يمنحنا دفعة معنوية هائلة، ونتمنى أن نُسعدهم بنتائج تليق بتاريخ هذا النادي».

واختتم: «سنقاتل على أرض الملعب في كل لحظة، ونبذل أقصى جهدنا لتقديم أداء مشرّف. العين فريق كبير، ويستحق الوجود في قلب المنافسة، وجماهيره تستحق الفرح».

سفيان رحيمي:

• اللاعبون الجدد اندمجوا بسرعة.. ولا فرق بين صغير وكبير.

• سنُقاتل على كل كرة لرفع راية الكرة الإماراتية.