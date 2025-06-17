الامارات | الوداد يستعد في «أجواء حارة».. والسومة خارج حسابات مباراة مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضّل الجهاز الفني لفريق الوداد المغربي، بقيادة المدرب الجديد محمد أمين بنهاشم، الاستعداد لمونديال الأندية 2025، في أجواء حارة ليعتاد اللاعبون الأجواء المناخية السائدة حالياً بمدينة ماريلاند الأميركية، مقر إقامة الفريق المغربي.

ويلعب الوداد ضمن المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية إلى جانب العين، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

وتمسك بنهاشم بأن يخوض اللاعبون تدريباتهم اليومية منذ السفر إلى أميركا قبل أسبوع في المواعيد نفسها التي ستقام فيها مباريات الوداد في كأس العالم للأندية للتأقلم على الطقس الحار هناك، ضمن خطة التحضيرات التي أعدها المدرب للمونديال.

كما خاض الوداد مباراته الودية التحضيرية الوحيدة ضد سانت لوران الكندي، والتي انتهت بفوز الأحمر المغربي بنتيجة 7-0، تحت حرارة مرتفعة، لمحاكاة أجواء المنافسة الرسمية للبطولة.

وقال المدرب محمد أمين بنهاشم في تصريحات لقناة نادي الوداد: «حالة الطقس متقلبة، لكنها عائق بالنسبة لنا وللخصم أيضاً، لقد واجهنا سانت لوران الكندي ودياً، وكان الهدف من ذلك أن نعيش أجواء المباريات الرسمية، لأننا اخترنا اللعب في منتصف النهار في حرارة مفرطة، أردنا أن نجعل اللاعبين يعيشون الأجواء في أميركا، وهو أمر لا نعيشه في المنافسات المحلية والقارية عادة».

وأضاف المدرب المغربي أن «الاستعدادات مرت بمراحل، بداية بإعادة تشكيل فريق قادر على التنافس في كأس العالم للأندية، وصولاً إلى إعداده للمباراة الأولى أمام مانشستر سيتي».

وتابع: «العمل ركّز على التمارين الخاصة حسب مراكز اللاعبين وإمكاناتهم الفردية، لقد شرعنا في العمل مع اللاعبين وفق تدريبات خاصة حسب مراكزهم وإمكاناتهم، وأظن أن هذه المرحلة الأخيرة من التحضيرات تظل حساسة، لكنها تمر في ظروف جيدة».

وختم بنهاشم: «الحافز كبير داخل المجموعة، واللاعبون متفائلون، خصوصاً أنهم مقبلون على المشاركة في بطولة ذات مستوى رفيع، ومن الطبيعي أن يكونوا متحمسين ولديهم رغبة لتقديم الأفضل، الجميع واعون بالمسؤولية، خصوصاً بالنسبة للمباراة الأولى، التي تعتبر مفتاح مسارنا في البطولة».

وكان الوداد المغربي قد تعاقد مع مدربه الوطني، محمد أمين بنهاشم، في مايو الماضي، خلفاً للجنوب إفريقي، رولاني موكوينا، الذي تم إنهاء التعاقد معه بسبب سوء النتائج.

وفي شأن متصل، تأكد خروج المهاجم الدولي السوري، عمر السومة، المنضم حديثاً إلى نادي الوداد، من حسابات الطاقم الفني، في المباراة الأولى أمام مانشستر سيتي، المقررة غداً، في الساعة الثامنة مساء، بعد وصوله إلى مدينة ماريلاند الأميركية، مقر إقامة الفريق المغربي، صباح اليوم، بعد تأخره في الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة.

وتسببت العطلة الرسمية للسفارة الأميركية في سويسرا، التي سافر إليها اللاعب في طريقه إلى مدينة ماريلاند، إلى انتظاره حتى أمس، لإتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بدخوله الولايات المتحدة.

وجاء انتقال السومة (36 عاماً) ضمن سوق الانتقالات الخاصة بالأندية المشاركة في مونديال الأندية، وذلك بعد انتهاء عقده مع العروبة السعودي قادماً من العربي القطري.

محمد بنهاشم:

• الحافز كبير داخل المجموعة، واللاعبون متفائلون.