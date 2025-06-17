الامارات | تتويج الفائزين في بطولة دبي لأكاديميات السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت منافسات النسخة السادسة من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة السلة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة، و«سبورتس مانيا»، و«سبورتس 360 إكس»، الشريكين التنظيميين للبطولة، التي أقيمت على ملاعب نادي النصر ومدرسة الاتحاد الخاصة - جميرا.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة ضمن خمس فئات عمرية، شكلوا 87 فريقاً من 22 أكاديمية من الأكاديميات الحكومية والخاصة من أبرزها النصر وشباب الأهلي، تنافسوا في 422 مباراة، بحضور أكثر من 42 ألف متفرج على مدار شهرين.

وتوج الفائزين مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري، بحضور سفير الرياضة في دبي، النجم اللبناني فادي الخطيب، وسط حضور جماهيري كبير.

وفي فئة تحت 10 سنوات (مختلط) تألق فريق جام بتحقيق فوزين متتاليين، إذ تغلب في المستوى الأول على فريق تشامبس بنتيجة 68 مقابل 42، وفي المستوى الثاني على فريق باتريوتس بنتيجة 48 مقابل 23.

وفي فئة تحت 12 سنة، حقق فريق تشامبس فوزاً صعباً على موين بنتيجة 81 مقابل 76 في المستوى الأول، بينما نجح فريق إن بي إيه في التفوق على تشامبس في المستوى الثاني بنتيجة 70 مقابل 67.

أما في فئة البنات تحت 12 سنة، فقد قدم فريق جام أداءً مميزاً وحقق الفوز على فريق إن بي إيه بنتيجة 41 مقابل 33.

كما شهدت فئة تحت 14 سنة مواجهات قوية، إذ انتصر فريق أكاديمية 24 على فالكونز بنتيجة 89 مقابل 72 في المستوى الأول، في حين تمكن فريق جام من التفوق على موين بنتيجة 80 مقابل 72 في المستوى الثاني. وفي فئة البنات تحت 14 سنة، حقق تشامبس فوزاً مستحقاً على إن بي إيه بنتيجة 69 مقابل 63.

وفي فئة تحت 16 سنة واصل فريق أكاديمية 24 تألقه، بعد فوزه على فالكونز بنتيجة 64 مقابل 56 في المستوى الأول، بينما حقق فريق جام فوزاً مميزاً على إن بي إيه بنتيجة 71 مقابل 49 في المستوى الثاني، أما في فئة البنات تحت 16 سنة فقد نجح فريق إن بي إيه في التغلب على فريق جام بنتيجة 50 مقابل 36.

واختتمت البطولة بلقاء مثير في فئة تحت 19 سنة، إذ فاز فريق وايلدكاتس على فالكونز بنتيجة 87 مقابل 78، ليُسدل الستار على البطولة بأداء حافل بالمنافسة والطموح من جميع المشاركين.