الامارات | انطلاقة مثيرة لدوري كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت انطلاقة الجولة الأولى من دوري كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية أجواء تنافسية مثيرة، من خلال المنافسات التي أقيمت على مدى يومين.

انطلقت منافسات البطولة، التي تنظمها لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية، السبت الماضي، بإقامة مباراتين، فاز خلالهما فريق العين لأصحاب الهمم على نظيره دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 4-0، فيما حقق فريق أبوظبي لأصحاب الهمم فوزاً كبيراً على عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 9-0.

وتواصلت الإثارة في اليوم الثاني، إذ قلب فريق أبوظبي الموازين بفوز مستحق على العين بنتيجة 7-3، بينما حسم نادي الثقة للمعاقين المواجهة الأخيرة لصالحه أمام دبي بنتيجة 5-2.

وشهدت الانطلاقة حضور رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية محمد فاضل الهاملي، والأمين العام ذيبان سالم المهيري.

وأشاد الهاملي بمستوى الفرق مع الانطلاقة القوية، وقال إن «هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي ساحة لإبراز الطاقات، واختبار روح الفريق والإصرار. وما لمسناه من حماس اللاعبين وتنظيم الأندية يؤكد أننا أمام جيل يستحق أن يُمنح الفرصة للظهور والتألق». وأكد أن اللجنة البارالمبية الوطنية ماضية في دعم رياضة أصحاب الهمم وتمكينهم من المنافسة على أعلى المستويات.