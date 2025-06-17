اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية

فلومينيزي - دورتموند 20:00

ريفربليت - أوراوا ريد 23:00

دوري السوبر الصيني

بيغينغ جوان - شينجداو 15:35

الدوري العراقي

دهوك - الميناء 20:00

أمم أوروبا 19 سنة

النرويج - هولندا 18:00

ألمانيا - إنجلترا 21:00

أمم أوروبا 21 سنة

جورجيا - البرتغال 20:00

فرنسا - بولندا 20:00

إسبانيا - إيطاليا 23:00

رومانيا - سلوفاكيا 23:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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