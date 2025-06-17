الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية
فلومينيزي - دورتموند 20:00
ريفربليت - أوراوا ريد 23:00
دوري السوبر الصيني
بيغينغ جوان - شينجداو 15:35
الدوري العراقي
دهوك - الميناء 20:00
أمم أوروبا 19 سنة
النرويج - هولندا 18:00
ألمانيا - إنجلترا 21:00
أمم أوروبا 21 سنة
جورجيا - البرتغال 20:00
فرنسا - بولندا 20:00
إسبانيا - إيطاليا 23:00
رومانيا - سلوفاكيا 23:00
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