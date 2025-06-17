الامارات | تسمّم 8 لاعبين في دوري الدرجة الثانية الإيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقِل ثمانية لاعبين من فريق ساليرنيتانا إلى المستشفى بسبب التسمم الغذائي بعد عودتهم، ليل الأحد الماضي، من جنوى، حيث خسروا أمام مضيفهم سمبدوريا (0-2)، وذلك في ذهاب ملحق البقاء في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: «يعلن ساليرنيتانا إلغاء تدريباته المقررة الإثنين (أمس) بسبب حالة تسمم غذائي خطرة، أصابت 21 عضواً بين لاعبين وطواقم، ونتج عنها سلسلة من الإعياء خلال رحلة العودة من جنوى».

وأضاف البيان: «استدعى الوضع تدخل سيارات الإسعاف فور الوصول إلى مطار ساليرنو، وجرى نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفى».