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الامارات | تسمّم 8 لاعبين في دوري الدرجة الثانية الإيطالي

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | تسمّم 8 لاعبين في دوري الدرجة الثانية الإيطالي 1/2
  • الامارات | تسمّم 8 لاعبين في دوري الدرجة الثانية الإيطالي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقِل ثمانية لاعبين من فريق ساليرنيتانا إلى المستشفى بسبب التسمم الغذائي بعد عودتهم، ليل الأحد الماضي، من جنوى، حيث خسروا أمام مضيفهم سمبدوريا (0-2)، وذلك في ذهاب ملحق البقاء في دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان: «يعلن ساليرنيتانا إلغاء تدريباته المقررة الإثنين (أمس) بسبب حالة تسمم غذائي خطرة، أصابت 21 عضواً بين لاعبين وطواقم، ونتج عنها سلسلة من الإعياء خلال رحلة العودة من جنوى».

وأضاف البيان: «استدعى الوضع تدخل سيارات الإسعاف فور الوصول إلى مطار ساليرنو، وجرى نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفى».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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