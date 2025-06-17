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الامارات | رابطة المحترفين تحتفل بخريجي «الكوادر الوطنية»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رابطة المحترفين تحتفل بخريجي «الكوادر الوطنية» 1/2
  • الامارات | رابطة المحترفين تحتفل بخريجي «الكوادر الوطنية» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت رابطة المحترفين، بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، حفل تخريج المشاركين في برنامج تمكين الكوادر الوطنية، الذي ضم عدداً من لاعبي كرة القدم المعتزلين وممن هم على وشك الاعتزال، واستهدف البرنامج تمكين اللاعبين بسوق العمل من جوانب إدارة كرة القدم، والإعلام الرياضي، والتحليل الفني الرياضي، والتسويق وغيرها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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