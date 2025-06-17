الامارات | رابطة المحترفين تحتفل بخريجي «الكوادر الوطنية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت رابطة المحترفين، بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، حفل تخريج المشاركين في برنامج تمكين الكوادر الوطنية، الذي ضم عدداً من لاعبي كرة القدم المعتزلين وممن هم على وشك الاعتزال، واستهدف البرنامج تمكين اللاعبين بسوق العمل من جوانب إدارة كرة القدم، والإعلام الرياضي، والتحليل الفني الرياضي، والتسويق وغيرها.