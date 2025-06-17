شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى لاعب الزمالك يحتفل بزفافه اليوم بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل ناصر منسى ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، اليوم بزفافه في مسقط رأسه بالشرقية، وسط الأهل والأصدقاء.

ووجه ناصر منسى الدعوة لأصدقائه بالفريق، وفى مختلف الأندية، لحضور حفل الزفاف.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو نادى الزمالك على تعديل وتمديد عقد ناصر منسى لاعب الفريق الأول بالنادى، في ظل الحاجة إلى خدماته، بعد تألقه مع الفريق الأبيض.

وكشف مصدر بالزمالك أن ناصر منسى سيتم تمديد عقده وتعديله بعد الانتهاء من ملف الصفقات الجديدة التي سيبرمها النادى، فى ظل الأولوية لملف التعاقدات الجديدة الفترة الحالية.