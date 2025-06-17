شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد تسجيل القوائم الإضافية للأندية فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد تسجيل القوائم الإضافية للموسم الكروي الجديد 2025-2026، وذلك عقب الانتهاء من اعتماد القوائم الأولى للأندية المشاركة في مختلف الدرجات والفئات.

وسيبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى لكل نادٍ، على أن تُغلق أبواب التسجيل في المواعيد التالية لكل قسم:

القسم الأول: الأربعاء 6 أغسطس 2025

القسم الثاني: الأحد 10 أغسطس 2025

القسم الثالث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025

القسم الرابع: الاثنين 18 أغسطس 2025

المراحل السنية وكرة الصالات: الاثنين 18 أغسطس 2025

الكرة النسائية: السبت 16 أغسطس 2025

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم عملية الانتقالات وتسجيل اللاعبين، بما يتيح للأندية الوقت الكافي لاستكمال قوائمها الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية، وسط التزام تام بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وأصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم مجموعة من الشروط العامة الجديدة ضمن تعليمات القيد للموسم الكروى 2025/2026، وتؤكد هذه التعليمات على أهمية الالتزام باللوائح لضمان سير المسابقات بسلاسة، فى إطار حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على تنظيم عمليات قيد اللاعبين وضمان الشفافية المالية والإدارية.

وشدد الاتحاد على أنه "لا يجوز لأى نادٍ من أندية القسم الأول والقسم الثانى (أ) شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة فى ملف التراخيص". وتهدف هذه القاعدة لتعزيز الرقابة المالية على الأندية وضمان استقرارها.

وفرض الاتحاد قيود عمرية للمشاركة فى المسابقات، حيث نصت على أنه "لا يُسمح بإشراك أى لاعب فى المسابقات اعتبارًا من مواليد 2013/1/1"، هذا القرار يحدد بشكل واضح ألفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة فى المسابقات الرسمية.

وفي إطار استكمال تعليمات القيد للموسم الكروي 2025/2026، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد مواعيد فترة القيد الشتوي (الفترة الثانية) لجميع الأندية والمسابقات، وتهدف هذه المواعيد إلى إتاحة الفرصة للأندية لتدعيم صفوفها في منتصف الموسم.