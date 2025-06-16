شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يذاكر مباريات بالميراس بالفيديو قبل مواجهة الخميس بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

حرص خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديو لمباريات بالميراس البرازيلي قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، على استاد ميتلايف في مدينة نيو جيرسي الأمريكية، بثاني جولات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص ريبيرو على مشاهدة مباراة بالميراس وبورتو والتي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق، حتى يتسنى له وضع خطة اللعب المناسبة للفريق الأحمر في مواجهة الخميس الصعبة.

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ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.