شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن نهاية المدة القانونية لتراجع محمد مصيلحي عن استقالته والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادي الاتحاد السكندري انتهاء المهلة القانونية طبقًا للائحة لكى يتراجع محمد مصيلحى رئيس النادي عن استقالته التي تقدم بها.. والتي حددتها اللائحة بخمسة عشر يومًا وفقًا لما تنص عليه المادة رقم 68 من لائحة النادى.

وبذلك أصبحت الاستقالة مقبولة بعد تقديمها رسميًا للنادي بانقضاء خمسة عشرة يومًا على تقديمها إلا إذا قام العضو بتقديم طلب للعدول عن الإستقالة وحيث تقدم رئيس النادي باستقالته يوم 2 يونيو 2025، فبذلك تصبـح استقالة محمد مصيلحى نهائية طبقا لنص المادة سابقة الذكر من رئاسة مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى.

وحرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على التوجه بالشكر والتقدير والعرفان لمحمد مصيلحى على كل ما قدمه من مجهودات عظيمة من أجل رفعة شأن نادى الاتحاد السكندرى، وخالص التمنيات القلبية له بالتوفيق ودوام الصحة والعافية.