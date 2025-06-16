شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف التعاقد مع أسامة فيصل لتدعيم الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى، ضمن حسابات نادى الزمالك، من أجل العودة لصفوف القلعة البيضاء لتدعيم الهجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووضع مسئولى لجنة التخطيط بنادى الزمالك، أسامة فيصل ضمن الحسابات، خاصة أن اللاعب من أفضل المهاجمين فى الدورى المصرى حاليًا، إلا أن أزمة رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء قد تسبب أزمة فى عودته.

وسبق أن أسامة فيصل أكد أنه كان لا يرغب فى الرحيل عن نادى الزمالك، إلا أن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، طلب منه الرحيل أو التدرب بشكل منفرد، وهو ما دفعه للانتقال لصفوف البنك الأهلى بشكل نهائى بعدما كان معارًا لمدة موسمين من موسم 2021 - 2022.

كما يستهدف النادى الأهلى التعاقد مع أسامة فيصل، حيث حدثت مفاوضات شفهية بين اللاعب وأحد المقربين من النادى الأهلى للتعاقد معه بعد عودة الفريق من بطولة كأس العالم للأندية.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع لكأس عاصمة مصر ، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025، وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا و البنك الأهلي :

إيقاف محمد إبراهيم أبو اليزيد الشناوي لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أسامة فيصل أحمد عبد الهادي لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

