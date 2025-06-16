شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أغسطس فتح باب القيد فى اتحاد الطائرة للسيدات والرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة بإتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الإعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين علي صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.