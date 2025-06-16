شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة مديرا فنيا لكهرباء الإسماعيلية فى الدورى الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس "سامى أبو وردة" رئيس مجلس الإدارة تعيين "رضا شحاتة" مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدوري الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

وعقد السيد المهندس "سامى أبو وردة" رئيس مجلس الإدارة اليوم الإثنين، جلسة مع المدير الفنى الجديد لتوقيع العقود من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026/2025.

وأكد "أبو وردة" أن رضا شحاتة قيمة رياضية كبيرة لما له من اسم كبير، سواء كان لاعبا أو مدربا، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي سوف يقف بقوة خلف جميع القرارات التي سيتخذها المدير الفنى لخلق نوع من الاستقرار والعمل على توفير الأجواء الرياضية المناسبة لوضع الفريق بالمكانة المناسبة له مع أندية القمة.



رضا شحاته أثناء توقيع العقود



رضا شحاته ورئيس نادى كهرباء الإسماعيلية



رضا شحاته يوقع على عقود تدريب كهرباء الإسماعيلية