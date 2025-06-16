شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقترب من تجديد عقده بالزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من تجديد عقده مع الفريق، موسما جديدا بعد انتهاء عقده مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضى.

وكشف مصدر بالزمالك أن عبد الله السعيد أبدى مرونة فى التجديد مع النادى، ورحب أن يكون موسما واحدا، بعدما كان يتمسك بالتجديد موسمين.

وكان الزمالك اتفق مع الزمالك على تجديد عقده موسما، في الوقت الذى تمسك فيه اللاعب أن يكون التجديد لمدة موسمين، إلا أنه خلال الساعات القليلة الماضية أبدى مرونة على التجديد موسم واحد.

ومن المقرر أن يعقد جون إدوارد المدير الرياضى للزمالك جلسة مع اللاعب عقب عودة السعيد من ألمانيا من رحلته العلاجية، للاتفاق على تجديد عقده معه الأبيض.

