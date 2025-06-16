شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تواجد الأهلى فى صدارة المجموعة الأهلى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

تواجد الأهلي في صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في أمريكا، رغم تساويه في النقاط مع باقي فرق المجموعة، حيث انتهت مباراتا الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالتعادل السلبي بين الأهلي وإنتر ميامي وبين بورتو وبالميراس.

وجاء الأهلي في صدارة المجموعة كون لاعبيه الأقل حصولا على الكروت الصفراء وفقا لما ذكره موقع فيفا، وجاء ترتيب فرق المجموعة الأولى وفقاً لموقع الفيفا كالتالي وفقا لعدد الإنذارات:

الأهلي 1 إنذار

بورتو 2 إنذار

بالميراس 2 إنذار

إنتر ميامي 4 إنذارات

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ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.