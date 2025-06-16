شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يونيو نهاية القيد للقائمة الأولى فى جميع المراحل والمسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الجهات المنظمة للمسابقات المحلية يوم 28 يونيو 2025 موعدا نهائيا لفترة القيد الأولى للقائمة الأولى، وذلك على مستوى جميع المراحل السنية والمسابقات المحلية للموسم الجديد.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإن فترة القيد الأولى التي اعتباراً من يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، ستنتهي 28 يونيو من الشهر نفسه، على أن تقتصر خلال هذه المرحلة على قيد القائمة الأولى فقط في مختلف الدرجات والفئات العمرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الترتيبات الفنية والإدارية لتنظيم موسم 2025-2026، حيث يُنتظر من الأندية الإسراع في استكمال ملفات القيد عبر المنظومة الإلكترونية، بما يضمن الاستعداد المبكر لانطلاق البطولات.

يُذكر أن اللوائح الجديدة للقيد تشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وعدم السماح بأي استثناءات بعد غلق باب القيد، في ظل توجهات لتطوير آليات العمل الإداري وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.