شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة مديرا فنيا لكهرباء الإسماعيلية فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو كهرباء الإسماعيلية مع رضا شحاته نجم الأهلى الأسبق لتولى القيادة الفنية للفريق فى الموسم الأول له بالدورى الممتاز، خلفا لياسر الكنانى الذى تم توجيه الشكر له بعد صعود الفريق للدورى .

وكان رضا شحاته قد تولى قيادة الجونة في الدورى الممتاز، ونجح في صناعة اسمه مع ممثل البحر الأحمر، ثم تولى غزل المحلة إلا أن التجربة لم تكتب لها النجاح بالشكل الكافى ليرحل في هدوء .

ويسعى مسئولو كهرباء الإسماعيلية لبناء فريق قوى من اللاعبين الشباب قادر على مواجهة أندية الدورى للإبتعاد عن منطقة الهبوط من بداية الموسم في ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى خلال الموسم المقبل .

يذكر أن الدورى الممتاز سيتكون من 21 ناديع في الموسم المقبل ستخوض دورى من دور واحد ، ثم تقسم بحيث يلعب التسعة الأوائل على لقب الدورى ، على أن يلعب باقى الأندية للهروب من الهبوط على أن يهبط 4 فرق .