شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد القيد فى كرة الصالات للموسم الجديد 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت القواعد الرسمية لقيد اللاعبين واللاعبات في بطولات كرة الصالات المصرية، بعض القيود الخاصة بالقيد استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026، وذلك في إطار تنظيم عملية تسجيل الفرق وتعزيز فرص المشاركة على مختلف المستويات.

وجاء على رأس التعليمات، أنه يُسمح لكل نادٍ بقيد 20 لاعبًا في قائمة الفريق الأول لكرة الصالات.

كما يمكن لكل نادٍ إشراك 5 لاعبين من المقيدين في الفريق الأول لكرة القدم (الدوري العام) ضمن قائمة كرة الصالات، ما يمنح الأندية مرونة فنية وبدنية في توظيف اللاعبين بين المسابقتين.

وأصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم مجموعة من الشروط العامة الجديدة ضمن تعليمات القيد للموسم الكروى 2025/2026، وتؤكد هذه التعليمات أهمية الالتزام باللوائح لضمان سير المسابقات بسلاسة، فى إطار حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على تنظيم عمليات قيد اللاعبين وضمان الشفافية المالية والإدارية.

وشدد الاتحاد على أنه "لا يجوز لأى نادٍ من أندية القسم الأول والقسم الثانى (أ) شراء لاعبين إلا فى حدود الميزانية المقدمة فى ملف التراخيص"، وتهدف هذه القاعدة لتعزيز الرقابة المالية على الأندية وضمان استقرارها.

وفرض الاتحاد قيود عمرية للمشاركة فى المسابقات، حيث نصت على أنه "لا يُسمح بإشراك أى لاعب فى المسابقات اعتبارًا من مواليد 2013/1/1"، هذا القرار يحدد بشكل واضح الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة فى المسابقات الرسمية.

وفي إطار استكمال تعليمات القيد للموسم الكروي 2025/2026، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تحديد مواعيد فترة القيد الشتوي (الفترة الثانية) لجميع الأندية والمسابقات، وتهدف هذه المواعيد إلى إتاحة الفرصة للأندية لتدعيم صفوفها في منتصف الموسم.