شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لا نية لرحيل مجلس الإدارة وننتظر المدة القانونية بعد استقالة عضوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مجلس إدارة الإسماعيلى هذا الأسبوع، من أجل حسم العديد من الملفات المهمة التى تخص الفريق الأول لكرة القدم، يأتى فى مقدمتها إيقاف القيد ومصير الجهاز الفنى.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة الإسماعيلى فى تصريحات خاصة: "لا توجد نية لاستقالة أى عضو من مجلس الإدارة بخلاف محسن عبد المسيح ومحمد جمال، ونجتمع هذا الأسبوع لحسم العديد من الملفات".

وأضاف: "مجلس الإدارة ينتظر نهاية المدة القانونية بعد تقديم الثنائى محسن عبد المسيح ومحمد جمال ووارد جدا تراجعهما فى هذه الاستقالة، وحال عدم التراجع ستدعو الجمعية العمومية لانتخاب عضوين جديدين حال رغبة بعض الأعضاء التقدم للترشح".

وقدم الدكتور محمد جمال عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، استقالته من عضوية المجلس إلى المدير التنفيذى للنادى اليوم، ليكون بذلك العضو الثانى الذى يستقيل من عضوية مجلس الدراويش عقب محسن عبد المسيح.

وجاء نص الاستقالة التى أرسلها ثنائى مجلس الإسماعيلى للمدير التنفيذى كالتالى:

استقالة

السيد / المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي

تحية طيبة وبعد .....

التقدم لسيادتكم يطلب قبول استقالتنا من عضوية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الرياضي، وذلك لأسباب شخصية، والتي تحول دون قدرتنا على الاستمرار في أداء مهام المنصب على الوجه الأمثل.

لقد كان شرفاً كبيراً لنا أن تكون جزءاً من مجلس إدارة هذا الكيان العريق، وخدمة النادي الإسماعيلي وجماهيره الوفية، وقد حرصنا خلال فترة عملنا على يذل كل جهد ممكن لما فيه صالح النادي الإسماعيلي.

ولا يسعنا إلا أن تتوجه بجزيل الشكر والتقدير للجمعية العمومية التي منحتنا الثقة دون غيرنا ونتمنى للنادي الإسماعيلي كل التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والازدهار.