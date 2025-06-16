شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بزيه التقليدى أمام بالميراس فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يرتدي الأهلي زيه التقليدي في مباراته أمام بالميراس يوم الخميس في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي الفريق البرازيلي القميص الأبيض بأكمام خضراء والشورت الأخضر والجوارب البيضاء.

وتُلعب مباراة الأهلي وبالميراس على استاد مكيت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية، بعدما أقيمت مباراة الافتتاح أمام انتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في الخامسة مساء اليوم الإثنين بتوقيت أمريكا - الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.