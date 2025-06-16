شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواصل البحث عن حارس مرمى لتدعيم صفوفه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى بيراميدز، البحث عن حارس مرمى مميز لتدعيم هذا المركز فى الميركاتو الصيفي الحالى، حيث أبدى الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفنى للفريق رغبته تدعيم هذا المركز.

ويتواجد أحمد الشناوى وشريف إكرامي وأحمد ميهوب فى مركز حراسة المرمى، إلا أن المدير الفنى يرغب فى تدعيم هذا المركز بحارس صاحب خبرات يصبح مستقبل الفريق فى المرحلة المقبلة.

وحدد الجهاز الفنى لبيراميدز، موعد العودة للتدريبات وانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروى الجديد الذى سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

واستقر الجهاز الفنى لبيراميدز على العودة للتدريبات الجماعية 7 يوليو المقبل، ليصبح أمام الفريق فترة إعداد كافية، حيث سيتم تقسيم تلك الفترة لاستعادة اللاعبين معدل اللياقة البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم.

وبدأ مسئولو بيراميدز الترتيبات لإقامة معسكر إعداد خارجى مغلق، ومن المنتظر أن يقام فى تركيا ويستمر لمدة اسبوعين، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتصدر نادى بيراميدز قائمة الأندية الأفريقية والمصرية والعربية فى التصنيف الشهرى الصادر اليوم الأربعاء من الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء، وذلك بعدما توج بطلاً لبطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخه.

وحل بيراميدز في المرتبة الـ51 عالميًا برصيد 213.5 نقطة، متفوقًا على النادي الأهلي الذي تراجع إلى المرتبة الـ53 عالميًا برصيد 209 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المرتبة الـ 83 عالميًا بدلاً من المركز الـ 66 الذي احتله في تصنيف الشهر الماضي برصيد 170 نقطة.

وتصدر ريال مدريد الإسباني تصنيف أندية العالم برصيد 470 نقطة، بينما حل برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 434 نقطة، كما حل الإنتر الإيطالي في المرتبة الثالثة برصيد 419 نقطة، بينما ارتقى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا إلى المرتبة الرابعة.