شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مجموعات في كأس عاصمة مصر بعد زيادة عدد الفرق إلى 21 فريقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت رابطة الأندية المصرية على الشكل النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المصرية" للموسم الجديد 2024-2025، وذلك عقب زيادة عدد الفرق المشاركة من 18 إلى 21 ناديًا.

ووفقًا للنظام المقترح، سيتم تقسيم الأندية على 4 مجموعات، بحيث تضم المجموعة الأولى 6 فرق، بينما تضم كل من المجموعات الثانية والثالثة والرابعة 5 فرق لكل منها، بما يضمن توزيعًا متوازنًا في ظل العدد الجديد للفرق المشاركة.

توج فريق سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نظيره البنك الأهلى بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، الماضي على استاد السلام، فى المباراة النهائية للبطولة في نسختها الرابعة.

جاء هدف سيراميكا الأول في الدقيقة 40 بعد مجهود فردي رائع واختراق من منطقة وسط الملعب ومراوغات رائعة من محمد رضا أنهاها بتسديدة من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى، وعزز التقدم فاخري لاكاي بهدف في الدقيقة 80 أنهى على أحلام البنك الأهلى في العودة.

ووصل فريق سيراميكا لنهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما وصل البنك الأهلى عقب تفوقه على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.