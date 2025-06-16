شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أسامة فيصل ومحمد إبراهيم بعد نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث والرابع لكأس عاصمة مصر ، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا و البنك الأهلي :

إيقاف محمد إبراهيم أبو اليزيد الشناوي لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أسامة فيصل أحمد عبد الهادي لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

