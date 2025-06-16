شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر رخص حكام "الفار" بحضور محاضرين من "فيفا" في يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد المبدئي لإقامة معسكر رخص حكام تقنية الفيديو المساعد (VAR)، حيث تقرر أن ينطلق المعسكر بداية من شهر يوليو المقبل.

يأتي هذا المعسكر في إطار خطة الاتحاد لتطوير وتأهيل الكوادر التحكيمية المصرية لمواكبة أحدث معايير التحكيم الدولية، ويستهدف تدريب وتأهيل حكام ومساعدين لم يسبق لهم الحصول على رخص "الفار"، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للحكام الحاصلين على الرخص التكميلية لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر حضورًا لافتًا لمحاضرين وخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تدريب الحكام على تقنية الفيديو.

ويؤكد هذا الحضور الدولي على أهمية المعسكر ورغبة الاتحاد المصري في تقديم أفضل تأهيل ممكن للحكام، ومن خلال هذا المعسكر، يسعى الاتحاد لضمان وجود كوادر تحكيمية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، قادرة على تطبيق تقنية الفيديو بكفاءة ودقة في جميع المسابقات المحلية.