شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة المرحلة الأولى لدوري محترفي اليد 17 يونيو بالاجتماع السنوي والان مع تفاصيل الخبر

تقرر إجراء قرعة المرحلة الأولي لدوري محترفي كرة اليد للموسم المحلي الجديد 2025-2026 خلال المؤتمر السنوي يوم 17 يونيو الجاري بمقر الاتحاد.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد 29 يونيو الجارى موعداً لفتح باب القيد فى الموسم الجديد 2025- 2026، لأندية المحترفين ليستمر حتى 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.