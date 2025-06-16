شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تؤجل تمديد عقد ناصر منسي مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل تمديد وتعديل عقد ناصر منسى لاعب الفريق الأول خلال الفترة الجارية، لحين الانتهاء من الصفقات الجديدة المقرر التعاقد معها.

وقرر مسئولو نادى الزمالك ترضية ناصر منسى بما يتماشى مع مستواه وإمكانياته، ومساهماته مع الفريق الفترة الماضية بتمديد وتعديل عقده مع الأبيض، على أن يتم تمديد عقده وتعديله بعد الانتهاء من ملف الصفقات الجديدة التي سيبرمها النادى، فى ظل الأولوية لملف التعاقدات الجديدة الفترة الحالية.

ويحتفل ناصر منسى ، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بزفافه غدا الثلاثاء، حيث سيقيم اللاعب الحفل فى مسقط رأسه بالشرقية، وسط الأهل والأصدقاء.

ودعا ناصر منسى زملاءه فى الزمالك لحضور حفل الزفاف، لاسيما أن اللاعب سبق وعقد قرانه منذ عدة أيام، وانتظر حتى نهاية الموسم لإقامة حفل زفافه.