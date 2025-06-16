شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: فتح القيد أولاً ثم حسم مصير تامر مصطفى من البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل إدارة الإسماعيلى، أن فتح القيد على رأس اهتمامات مجلس الإدارة من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل.

وأوضح مصدر داخل إدارة الإسماعيلى، أن إدارة الإسماعيلى تنتظر رد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طعن الإسماعيلى على عقوبة الإيقاف التأديبى من أجل التوصل لاتفاق مع اللاعبين الذين حصلوا على قرار بأحقيتهم للمستحقات المالية ودفع هذه المبالغ من أجل حلها وإعادة فتح القيد.

وتابع المصدر، أن المجلس أجل حسم موقف تامر مصطفى سواء بالبقاء أو توجيه الشكر له من أجل حل مسألة القيد أولا، لأن أى مدرب سيرفض هذا الوضح حال عدم فتح القيد، ولابد من توفير له كل الصفقات والتدعيمات التى طلبها.

وتسلم مسئولو الإسماعيلى تقرير تامر مصطفى المدير الفنى للدراويش النهائي عن الفريق واللاعبين الراحلين والمراكز التي يريد تدعيمها، ومناقشة ما قدمه مع الفريق لحسم مصيره سواء بالتجديد أو توجيه الشكر له.

انتهى تعاقد الاسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنهاية موسم الدارويش فى مباراة انبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق الاصفر المركز الثالث، ولم يحسم مسئولو الإسماعيلى موقفه حتى الآن سواء بالبقاء أو الاكتفاء بالمدة التي خاض بها الدراويش وتوجيه الشكر له وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.

فى سياق آخر، يحصد فريق الإسماعيلى مكافأة قدرها 2 مليون جنيه بعد الحصول على المركز الثالث لبطولة كأس عاصمة مصر عقب الفوز على إنبى في المباراة التي جمعتهما بإستاد السلام.