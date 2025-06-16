شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد للناشئين تبحث آلية حضور الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

تبحث اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 16 أغسطس المقبل آلية حضور الجماهير، بالتنسيق مع الأمن خلال الأيام المقبلة، تزامناً مع بدأ عقد الجلسات الرسمية التنسيقية لتنظيم البطولة.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة خلال الفترة المقبلة اجتماعات مكثفة من أجل الخروج ببطولة تليق باسم مصر.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين قد اختار التواجد فى المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم برفقته كل من اليابان وكوريا والبحرين.

وتغادر بعثة منتخب ناشئي كرة اليد إلى السويد 29 يونيو المقبل؛ للمشاركة فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد، المحدد لها الفترة من 30 يونيو وحتي 5 يوليو المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد بالسويد عن وجود ناشئي الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات كل من، أيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا وأستونيا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحي، على دعوة الاتحاد السويدي لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة في بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التي تنظمها مصر في أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذي يقوده طارق محروس.