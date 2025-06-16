شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تعاقد عمرو جمال مع حرس الحدود رسميًا بعد موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت رحلة المهاجم عمرو جمال، مع حرس الحدود رسميًا بعد انتهاء مدة العقد الذي وقّعه اللاعب مع النادي مطلع الموسم الماضي، والذي امتد لعام واحد فقط.

وكان عمرو جمال، صاحب الـ34 عامًا، قد انضم إلى حرس الحدود في بداية موسم 2024–2025 بعقد قصير الأمد، عقب انتهاء مشواره مع نادي فاركو، الذي مثّله منذ عام 2021 بعد انتقاله من الأهلي.

ويمتلك عمرو جمال مسيرة حافلة في الملاعب المصرية، بدأت بتألقه في صفوف الأهلي، قبل أن يخوض تجارب مختلفة أبرزها مع طلائع الجيش وفاركو، إضافة إلى محطته الأخيرة مع حرس الحدود.

على المستوى الدولي، شارك عمرو جمال في 18 مباراة مع منتخب مصر الأول، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين، وكان أحد العناصر التي مثّلت الفراعنة في عدد من الفترات المهمة خلال العقد الأخير.

ومن المقرر أن يحدد اللاعب وجهته المقبلة خلال الفترة القادمة، وسط ترقب من عدة أندية تسعى للاستفادة من خبرته الهجومية في الموسم الجديد.