شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات لا تفوتك عن بالميراس قبل مواجهة الأهلي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة قوية عندما يصطدم بـ بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في المباراة التي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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ونستعرض أهم 7 معلومات عن الفريق البرازيلي قبل اللقاء المرتقب:

1ـ القيمة التسويقية: 252 مليوناً و550 ألف يورو.

2ـ أغلى لاعب: إستيفاو ويليان بقيمة 60 مليون يورو.

3ـ أصغر لاعب: إستيفاو ويليان بعمر 18 سنة.

4ـ عدد البطولات: 50 لقباً.

5ـ متوسط أعمار الفريق: 26 سنة وشهر.

6ـ المدرب: البرتغالي أبيل فيريرا.

7ـ الملعب الرسمي: أليانز باركي.

وخاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.