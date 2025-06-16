شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يوجه الشكر لعمر جمال بعد البقاء بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

قامت إدارة لافيينا برئاسة محمود الأسيوطى بتوجيه الشكر لعمر جمال المدير الفني للفريق بعد نجاحه في بقاء الفريق بدورى المحترفين.

كان لافيينا قد نجح في البقاء بدورى المحترفين بعد فوزه على أسمنت أسيوط بهدفين نظيفين في المباراتين الفاصلتين اللتان جمع بينهما.

ويحاول حاليًا محمود الأسيوطى البحث بشكل جدى التعاقد مع مدير فنى خبرة من أجل التعاقد معه لبدء فترة التجهيز للموسم المقبل خاصة وأنه عانى الأمرين في الموسم الماضى واستمر في المسابقة بتغيير في اللائحة من مسابقة اتحاد الكرة.