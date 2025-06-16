شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يدخل حسابات ريبيرو فى مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

دخل المغربى أشرف بن شرقى، نجم النادى الأهلى، حسابات الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى خوسيه ريببرو فى مباراة بالميراس البرازيلى المقبلة، ويرغب المدرب فى الاستعانة باللاعب وفقاً لمجريات اللقاء لاستغلال سرعته فى هز شباك بطل البرازيل.

وحرص أشرف بن شرقى على الاستفسار من مدربه خوسيه ريبيرو عن أسباب غيابه عن مباراة المارد الأحمر الأولى فى كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامى الأمريكى، والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وجلس أشرف بن شرقى على دكة الأهلى ولكنه لم يجر حتى فترة الإحماء مع كل تبديل يقوم به المارد الأحمر على مدار شوطى اللقاء، ما يؤكد خروجه الكامل من حسابات ريبيرو.

وأكد ريبيرو لنجمه المغربى أن المشاركة فى مباريات الأهلى، أساسياً أو بديلا، رؤية فنية وحق أصيل للمدير الفنى، وتقبل أشرف بن شرقى قرار المدرب الإسبانى وشارك فى مران المستبعدين الذى أقيم عقب المباراة مباشرة على نفس ملعب اللقاء برفقة باقى زملائه.

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ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في تمام السابعة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

وكان الأهلي قد خاض مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بدون أهداف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وانتهت مواجهة بالميراس أمام بورتو بالتعادل السلبي بدون أهداف رغم إثارة المواجهة.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.