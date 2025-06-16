شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة وعزام يحضران قمة فيفا التنفيذية بمدينة ميامى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اليوم بمدينة ميامى الأمريكية قمة الاتحاد الدولي لكرة القدم التنفيذية بحضور جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ورؤساء وسكرتيري عموم الاتحادات الأهلية في كل دول العالم بالإضافة إلى أساطير اللعبة في العالم، ويحضر القمة التنفيذية هاني أبو ريدة عضو مجلس فيفا ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد.

تعقد القمة على مدار ثلاثة أيام بميامي على هامش بطولة العالم للأندية وتتناول محاور واستراتيجية فيفا لتطوير كرة القدم مع التنفيذين بالاتحادات الوطنية.

وفى كلمته أكد إنفانتينو أن أولويات استراتيجية الفيفا تعمد على برنامج "فيفا للأمام" وزيادة عدد ملاعب كرة القدم وزيادة الاستثمارات ودعم الاتحادات، بالإضافة إلى سلسلة المباريات التي ينظمها الفيفا لعدد من المنتخبات في عدد من القارات فى مباريات ودية .

أضاف رئيس الاتحاد الدولي أن تطوير الكرة النسائية وتطوير بطولات الشباب أهم محاور تلك الاستراتيجية، كما أكد على أهمية بطولة العالم للأندية التى ستشهد تطورًا فى نسخها التالية باعتبارها بطولة عالمية بمشاركة الأندية الأبطال بالقارات.

