الامارات | ليما لن يغادر الوصل.. تجديد عقد الهداف التاريخي لـ "الإمبراطور"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن شركة الوصل لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع النجم فابيو ليما لتجديد عقده، وذلك في مفاجأة جديد بعدما كان قد أعلن لاعب المنتخب الوطني نهاية مشواره مع الفريق.

وأكد مصدر في نادي الوصل أن شركة الكرة بصدد الإعلان عن تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، ليواصل مسيرته مع "الأصفر" التي بدأت في 2014.

وكان فابيو ليما قد أعلن عن نهاية مسيرته مع الوصل بعد 11 عاما بصفوف الفريق، حيث كتب على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" رسالة وداع مؤثرة قال فيها: "عشت مشاعر رائعة خلال 11 عامًا لا تُنسى.. بذلت كل ما أستطيع وأتمنى أن يبقى اسمي خالدا في الذاكرة.. الوصل سيبقى في قلبي إلى الأبد".

يذكر أن ليما أحرز263 هدفا وقدم 80 تمريرة حاسمة خلال 352 مباراة مع الوصل بجميع المسابقات، ويعد الهداف التاريخي لـ "الإمبراطور" في الدوري الإماراتي برصيد 176 هدفا، وثالث هدافي البطولة التاريخيين بعد علي مبخوت وسيبستيان تيغالي.