شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعتي السيدات ببطولة العظماء الثمانية بعد انسحاب نور الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت الإنجليزية جورجينا كيندي للمشاركة في بطولة العظماء الثمانية، والتي تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتي تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 25 إلى 29 يونيو الجاري، عقب انسحاب البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً للسيدات، من البطولة بسبب الإصابة.

وبناءً على انسحاب نور الشربيني أعادت رابطة اللاعبين المحترفين ترتيب اللاعبات في المجموعات، والتى جاءت كالتالي:

المجموعة A: نوران جوهر، البلجيكية تيني جليس، اليابانية ساتومي واتنبي، والإنجليزية جورجينا كيندي.

المجموعة B: الأمريكية أوليفيا ويفر، أمينة عرفي، الأمريكية أماندا صبحي، الماليزية سيفا سينجاري سوبرامنيام.

بينما جاءت مجموعتي الرجال كالتالي:

المجموعة A: مصطفى عسل، طارق مؤمن، الويلزي جويل ميكين، والإنجليزي مروان الشوربجي.

المجموعة B: كريم عبد الجواد، الإنجليزي محمد الشوربجي، النيوزيلندي بول كول، والبيروفي دييجو إلياس.