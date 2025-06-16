شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن عبد الغنى يودع بطولة العالم للجودو والان مع تفاصيل الخبر

ودع عبد الرحمن عبد الغنى لاعب منتخب الجودو منافسات بطولة العالم من دور الـ 16 بالبطولة التي تقام بالمجر، وتستمر حتى 20 يونيو الجارى.

وودع اللاعب المنافسات بعد الخسارة أمام لاعب أوزبكستان ليفقد فرصة المنافسة على ميدالية برونزية.

كان عبد الرحمن عبد الغنى تأهل إلى هذا الدور بعد التغلب على منافسه القبرصى، بدور الـ 32 ، قبل أن يخسر من الدور التالى ويودع البطولة.

وكان يسرى سامى خاض منافسات البطولة وودع البطولة فى المباراة الأولى.

ويشارك منتخب الجودو في بطولة العالم بقائمة تضم 5 لاعبين وهم كل من عمر الرملى وزن 100 كجم ، يسرى سامى وزن 60 كجم، عبد الرحمن عبد الغنى وزن 90 كجم، بالإضافة إلى عبد الله عبد السميع وزن 100 كجم، ومحمد ابو راقية وزن فوق 100 كجم.

ويرأس بعثة المنتخب فى بطولة العالم محمد السيد عضو مجلس إدارة الاتحاد.