شكرا لقرائتكم خبر عن تي شيرت الزمالك يظهر في "حنة" ناصر منسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

"حبه بيجرى فى دمى"..شعار رفعه ناصر منسى لاعب فريق الزمالك خلال حفل "الحنة" خلال الساعات الماضية، والذى أقامه بمسقط رأسه بالشرقية، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

وعبر ناصر منسى فى الحفل عن حبه للزمالك من خلال ارتداء قميص الفريق، بالإضافة إلى ارتدائه كوفية الفريق، وسط هتافات للزمالك من الحضور، وكذلك اللافتات التى تم تعليقها فى السرادق، فضلا عن عبارات "فن وهندسة.. الزمالك مدرسة الكورة"

ومن المقرر أن يحتفل ناصر منسى بحفل زفافه غد الثلاثاء بحضور لاعبى الفريق بعد أن وجه الدعوة له لحضور الحفل.

وفى سياق مختلف، استقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على تعديد وتمديد تعاقد ناصر منسى مهاجم الفريق الكروى الأول، بما يتناسب مع عطاءه وإمكانياته التى يظهر بها مع الفريق.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى ترضية ناصر منسى بما يتماشى مع مستواه وإمكانياته، ومساهماته مع الفريق فى الفترة الماضية، لاسيما وإن عقد اللاعب مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية موسم 2026 - 2027.



ناصر منسى فى الحنة



ناصر منسى الاسطورة