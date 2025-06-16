7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الاثنين، 16 - 6 - 2025، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم فى نيوجيرسى استعداداً لمواجهة بالميراس، واجتماع مهم لمجلس إدارة نادي الزمالك اليوم بحضور حسين لبيب.

الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم فى نيوجيرسى استعداداً لمواجهة بالميراس

يخوض فريق الأهلي ، بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، مرانه الأول مساء اليوم، الاثنين، فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية، بعدما وصل إليها استعداداً لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

اجتماع مهم لمجلس إدارة نادي الزمالك اليوم بحضور حسين لبيب

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مهما اليوم، الاثنين، بحضور حسين لبيب رئيس النادى لمناقشة عدد من الأمور المهمة، وعلى رأسها ملف الكرة والذى يشمل الصفقات الجديدة والمدير الفني الجديد المقرر أن يتولى المهمة خلفا لأيمن الرمادى بعد انتهاء مدة تعاقده مع الفريق.

السيلية القطري و3 أندية مصرية تفاوض عمرو السولية لاعب الأهلي السابق

تلقى عمرو السولية ، لاعب النادي الأهلي السابق، عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الماضي دون تجديد، ليصبح السولية لاعباً حراً.

تغييرات مرتقبة فى تشكيل الأهلي أمام بالميراس بعد التعادل مع كتيبة ميسي

يدرس الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة بالميراس البرازيلي، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل بولاية نيوجيرسي الأمريكية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بأمريكا.

محمود فتح الله أبرز المرشحين للانضمام للجهاز الفنى الجديد للزمالك

أصبح محمود فتح الله، نجم الزمالك ومدرب بيراميدز السابق، المرشح الأبرز للانضمام للجهاز الفني الأجنبي الجديد لفريق الكرة بالقلعة البيضاء، خاصة أنه سبق وتم ترشيح اسم فتح الله للتواجد فى فترة سابقة إلا أن المدرب اعتذر بسبب عدم الاستقرار حينها.

17 لاعباً على رادار منتخب مصر الثانى استعداداً لكأس العرب

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثانى على عدد من اللاعبين الذين سيتم ضمهم لمعسكر شهر سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد لبطولة كأس العرب ، وهم 17 لاعبا كالتالى: عبد الرحمن مجدى وأحمد عاطف قطة من بيراميدز، ومحمد شكرى ومحمود زلاكا لاعبا سيراميكا، ومحمد أبو جبل وأحمد ربيع وأسامة فيصل من البنك الأهلي، أحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، توفيق محمد ورشاد المتولي من بتروجت، محمد إسماعيل ومحمد شريف حتحوت من إنبي، ومحمود جاد وكريم العراقى من المصرى، ومحمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى وأحمد حجازى مدافع نيوم السعودى.

وصول بعثة الأهلى لفندق الإقامة فى نيوجيرسى.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صورا من وصول فريقها لفندق الإقامة في نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلى في السابعة مساء الخميس المقبل بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.