شكرا لقرائتكم خبر عن جون إدوارد يتسلم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تسلم جون إدوارد ، المدير الرياضى لنادى الزمالك، ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق والذى انتهى تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعقد إدوارد جلسة مع عبد الله السعيد فور عودة اللاعب من ألمانيا، حيث سافر فى رحلة علاجية.

وكانت إدارة الزمالك توصلت فى أكثر من مرة لاتفاق مع عبد الله السعيد على التجديد، إلا أن تعديل بعض الاتفاقات أدى لتعطل الملف، ولم يتم حسم تجديد عبد الله للزمالك، في الوقت الذى تلقى فيه اللاعب عدة عروض محلية ويقوم فى الوقت الحالى بدراستها بشكل جدى، تحسبًا لعدم تجديد تعاقده مع الزمالك، لاسيما أن اللاعب يمنح الأولوية للقلعة البيضاء.

ويتولى إدوارد ملف السعيد، على أن يعقد جلسة مع اللاعب والتوصل إلى اتفاق بشأن استمرار السعيد مع الفريق الأبيض.