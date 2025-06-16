شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات عن مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو بين عشاق النادي الأهلي فوق صوت المواجهة القادمة والمرتقبة أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية ، المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية، ويبحث المارد الأحمر عن تحقيق مفاجأة والفوز باللقاء للحفاظ على صدارة المجموعة.

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س: ما هو ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية؟ ج:تمتلك الأندية الأربعة فى المجموعة الأولى بمونديال الأندية نقطة واحدة، وهو ما يشعل صراع التأهل للدور التالى، وجاء ترتيب المجموعة التي يتصدرها الأهلي كالتالي:

1ـ الأهلي: نقطة واحدة

2ـ بالميراس: نقطة واحدة

3ـ بورتو: نقطة واحدة

4ـ إنتر ميامي: نقطة واحدة

س: متى تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي؟ ج:يخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل، في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف فى نيوجيرسي. س: ماذا فعل الفريقان فى أول جولة بكأس العالم للأندية؟ ج:خاض الأهلي مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، كما تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي سلبياً على ملعب "ميتلايف" فى مدينة "نيويورك"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية. س: ما هي أبرز غيابات الأهلي عن مواجهة بالميراس؟ ج:تأكد غياب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، بعد إصابته في اللقاء الماضي أمام إنتر ميامي بكسر في الترقوة وخضوعه لعملية جراحية. س: وماذا فعل الأهلي في المواجهات السابقة أمام بالميراس؟ ج:التقى الأهلى مع بالميراس البرازيلي مرتين فى كأس العالم للأندية 2021 و2022 ، في فبراير 2021 بقطر، انتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية، وفى 8 فبراير 2022، فاز بالميراس على الأهلي بهدفين دون رد فى الإمارات فى نصف النهائي.